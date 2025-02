"Estamos a avaliar o diploma e a seguir os procedimentos normais: neste momento já o enviámos para o Tribunal Constitucional para analisar alguns dos artigos", referiu José Maria Neves, numa entrevista publicada hoje pela Presidência da República, na Internet.

O chefe de Estado disse também ter dúvida sobre a legalidade de outros artigos, mas aí só poderá haver uma atuação ao nível da fiscalização sucessiva, se entretanto promulgar o diploma.

"Estou a analisar todos os aspetos", concluiu.

Em setembro de 2024, José Maria Neves vetou o Plano de Carreira, Funções e Remunerações (PCFR), apontando falhas relacionadas com a formação de docentes.

Em janeiro, o parlamento reapreciou e aprovou o diploma com os votos do partido no poder, enquanto a oposição se absteve.

O Governo destacou que o plano funciona como um estatuto especial dos professores, prevendo aumentos salariais e regularização de promoções, entre outras medidas.

O ensino público em Cabo Verde abrange 130 mil alunos e 7.500 professores do básico ao secundário.

RS/LFO // JMC

Lusa/Fim