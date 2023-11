"Continuarás connosco, Sara, dizendo coisas bonitas! A tua luz alumiar-nos-á o caminho que ainda nos cabe, nesta terra que transitoriamente nos acolhe", escreveu o chefe de Estado, na página pessoal da rede social Facebook, despedindo-se com um "até sempre, cara amiga".

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa recordou hoje a "vocação, dedicação e determinação" da cantora e salientou a sua "grande proximidade à música e aos músicos africanos".

Sara Tavares, diagnosticada com um tumor cerebral, morreu hoje aos 45 anos, em Lisboa, afirmou à agência Lusa fonte da família.

A notícia da morte foi dada pela estação televisiva SIC, referindo que a artista estava internada no Hospital da Luz, em Lisboa.

Ao longo do último ano, Sara Tavares tinha vindo a divulgar alguns temas novos, ao fim de cinco anos de silêncio.

Deu-se a conhecer nos anos 1990 no concurso televisivo "Chuva de Estrelas", da SIC, ao interpretar um tema de Whitney Houston.

Pouco depois venceu o Festival RTP da Canção de 1994 com "Chamar a Música", tema de Rosa Lobato Faria e João Oliveira, e com o qual obteve o oitavo lugar no Festival Eurovisão da Canção por Portugal.

LFO (TA/SF/CFF/NL) // PDF

Lusa/Fim