Ser um presidente atuante, de afetos, um árbitro, "não tem sido fácil" devido a três fatores: a fragilidade da sociedade civil, excessiva partidarização do espaço púbico e fraqueza da imprensa, referiu.

A excessiva partidarização impõe medo nas hierarquias, "prejudicando globalmente a formação de políticas públicas" e tornando a sociedade civil mais frágil, descreveu -- numa queixa a que já havia feito referência noutros eventos.

"Temos um campo intelectual muito débil, uma excessiva dependência em relação ao Estado por parte das empresas, das organizações não-governamentais (ONG) e isso fragiliza globalmente a sociedade civil", acrescentou.

A comunicação social é essencialmente estatal, a imprensa privada "é muito frágil, não tem condições de financiamento e funciona num contexto organizacional de muita hostilidade", considerou.

"Por outro lado, não há mecanismos que garantam a verdadeira autonomia dos órgãos públicos e isso dificulta ainda que haja toda a abertura e total liberdade de expressão", acrescentou José Maria Neves.

A comunicação social "tem tido dificuldade em exercer o seu papel entre a sociedade política e a sociedade civil, reconhecendo os esforços que os profissionais fazem para termos uma comunicação social mais pujante", referiu o chefe de Estado.

José Maria Neves tem deixado alertas em público sobre aspetos que diz merecerem discussão no país, considerando que o papel de árbitro que lhe cabe não o deve limitar a apitar apenas "no balneário".

Justificou assim ter tornado públicas divergências de opinião com o Governo, mas hoje disse que a opinião pública está a "dramatizar demais" uma situação à qual já devia estar habituada na democracia cabo-verdiana.

José Maria Neves foi eleito com o apoio do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde (PAICV, hoje oposição no parlamento), enquanto o Governo é liderado pelo Movimento para a Democracia (MpD), com maioria absoluta - sendo ambas as forças políticas dominantes no país.

"Eventualmente [no passado] havia mais maturidade institucional, mais elegância" na forma de tratar os assuntos publicamente, acrescentou.

"Dificilmente ouviríamos determinados ministros falar do Presidente da República da forma como alguns hoje falam", referiu, sem particularizar.

O chefe de Estado disse que não se sente "desrespeitado", mas admitiu "poder haver desrespeito para com as instituições da República e a Constituição", no distanciamento que atribui ao Governo -- que na última semana disse abeirar-se da "deslealdade constitucional".

Mas as "tensões" não o impedem de desejar "sucesso" ao executivo de Ulisses Correia e Silva, assim como à oposição, a bem do país.

No evento de hoje chegou a ser questionado sobre se defendia outro sistema político, mas disse acreditar no semipresidencialismo vigente e na sua "plasticidade".

"Não defendo para Cabo Verde um sistema presidencialista", disse, rejeitando igualmente outras formas de ter poderes acrescidos.

"Já joguei a todas as posições, até apanha bolas", referiu, numa alusão à sua militância partidária no PAICV, a que presidiu, e aos cargos políticos desempenhados, no poder e na oposição, do poder autárquico, a primeiro-ministro.

Hoje, completa dois anos como chefe de Estado, empossado como quinto Presidente da República de Cabo Verde em 09 de novembro de 2021, depois de vencer as sétimas eleições presidenciais de Cabo Verde, com 51,7% dos votos.

LFO // VM

Lusa/Fim