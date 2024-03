"As mulheres são ainda as mais discriminadas, devendo as políticas públicas considerar o esforço necessário para que elas ganhem mais poder e força em todos os espaços políticos, económicos e sociais", referiu.

"Avançámos muito, nos últimos anos, nos domínios da igualdade e equidade de género. Mas os desafios são, ainda, enormes. Temos muito caminho pela frente nos domínios da educação, saúde, emprego e segurança social", acrescentou, na mensagem hoje distribuída.

O chefe de Estado disse que "só com mais crescimento económico e mais investimentos sociais" será possível "combater globalmente a pobreza extrema, as desigualdades e a violência", construindo um país "moderno, próspero, justo e inclusivo, com iguais oportunidades e rendimentos para homens e mulheres".

José Maria Neves reiterou uma mensagem que já tinha deixado esta semana -- após o homicídio de uma jovem que chocou a opinião pública -- em que apontou a violência com base no género como "uma nódoa" que envergonha a sociedade cabo-verdiana.

"Vivemos tempos cruciais e difíceis, é nossa obrigação sermos disruptivos em tudo o que fazemos e formar políticas públicas absolutamente inovadoras", concluiu.

