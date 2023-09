"África tem de procurar de uma forma mais ousada, soluções para o futuro, não pode continuar à espera da solidariedade internacional. Tem de mudar de 'chip' e colocar sobre a mesa as suas forças e aproveitar as oportunidades que emergem deste novo mundo em construção", afirmou o chefe de Estado de Cabo Verde.

José Maria Neves fez uma comunicação 'online' para a conferência regional sobre juventude, paz e desenvolvimento da Coligação da Juventude dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (CJP), que decorre hoje e sexta-feira, em Bissau.

"É preciso um forte investimento na educação. A educação pode ser a mola propulsora da transformação do continente africano. África tem de preparar-se para aproveitar todas as suas capacidades e todas as suas competências aqui e na diáspora, até porque é dos continentes mais ricos", frisou.

O Presidente de Cabo Verde apontou que os jovens têm "grandes responsabilidades" por serem os protagonistas do futuro, na transformação do continente africano e na construção do novo mundo a emergir de conflitos.

Há reformas "que são necessárias" e é preciso "investir fortemente na juventude, educação, ciência e inovação".

No caso do arquipélago, defendeu "cada vez mais investimentos para capacitar os jovens cabo-verdianos para estarem à altura dos desafios que se colocam ao mundo", concluiu.

A iniciativa da CJP assinala o Dia Internacional da Paz, celebrado a 21 de setembro, e o evento pretende criar um espaço de partilha e discussão sobre os principais problemas que afetam os jovens, com foco no desemprego, alterações climáticas, migrações, direitos humanos e governabilidade nos respetivos países.

