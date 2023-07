De acordo com a mesma fonte, o "convite oficial" para visitar Cabo Verde foi feito ao final da manhã, numa conversa telefónica entre o chefe de Estado cabo-verdiano, que se encontra na Praia, e Sergio Mattarella, que fez escala no aeroporto internacional Amílcar Cabral, no Sal.

"Esta foi, também, uma oportunidade para os dois chefes de Estado abordarem as relações de cooperação entre os nossos dois países e a importante presença da nossa comunidade em Itália", acrescentou a Presidência.

O Presidente italiano inicia hoje uma visita ao Chile, seguindo-se em 06 de julho o Paraguai.

PVJ // LFS

Lusa/Fim