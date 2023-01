"Acompanho com enorme preocupação os acontecimentos em Brasília, condeno veementemente os atos violentos antidemocráticos e manifesto a minha solidariedade e apoio ao Presidente Lula da Silva e às autoridades legítimas da República Federativa do Brasil", escreveu José Maria Neves, na sua página pessoal na rede social Facebook.

Antes da mensagem, o Governo de Cabo Verde já havia condenado os "violentos ataques" no Brasil, decorrentes das invasões do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, manifestando "total solidariedade para com a Presidência da República" do Brasil.

Em comunicado, assinado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, "o Governo da República de Cabo Verde condena veementemente os violentos ataques perpetrados hoje contra as instituições democráticas da República Federativa do Brasil".

O Presidente brasileiro decretou a intervenção federal em Brasília depois de centenas de apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro terem invadido e vandalizado o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), sedes dos poderes legislativo, executivo e judicial.

Os manifestantes, que furaram as barreiras de proteção da polícia, pediam uma intervenção militar para derrubar o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma semana após a sua tomada de posse.

A Polícia Militar conseguiu, entretanto, recuperar o controlo da sede do STF e o chefe de Estado brasileiro prometeu que todos os responsáveis pelas invasões serão punidos.

PJA (SV) // LFS

Lusa/Fim