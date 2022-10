"No dia em que se completam cinco anos sobre os inícios dos terríveis incêndios na zona centro, que provocaram largas dezenas de mortos e de feridos, bem como grande destruição de bens, o Presidente da República evoca as vítimas e associa-se solidariamente à dor das famílias e dos sobreviventes", pode ler-se numa nota publicada na página oficial da Presidência da República na internet.

Há cinco anos, 50 pessoas morreram nos incêndios que assolaram a zona centro e 70 pessoas ficaram feridas. Cerca de 1.500 casas e mais de 500 empresas ficaram total ou parcialmente destruídas.

Os incêndios de 2017 em Portugal provocaram 116 vítimas mortais, entre o fogo de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, que deflagrou a 17 de junho, e os incêndios de outubro na região centro.

Em 17 de Junho de 2017, as chamas que deflagraram no município de Pedrógão Grande, no interior do distrito de Leiria, e que alastraram a concelhos vizinhos, fizeram 66 mortos e 253 feridos, atingiram cerca de meio milhar de casas e quase 50 empresas, e devastaram 53 mil hectares de território, 20 mil hectares dos quais de floresta.

