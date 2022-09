"Lucho Arce regressou a Presidente da Bolívia, Gabriel Boric ganhou no Chile, Gustavo Petro ganhou na Colômbia e Lula está a lutar no Brasil. Deus conceda que ele se saia bem e que os brasileiros o acompanhem", disse Fernández, durante uma conferência na The New School University, em Nova Iorque.

O Presidente argentino disse que "é possível" que, se os resultados eleitorais coincidirem com as sondagens, que mostram Lula da Silva como o vencedor, possa ser estabelecida uma "linha de comunicação e trabalho muito mais simples" entre o México, o Brasil e a Argentina.

"Hoje isto é um pouco mais difícil, porque os governos não estão alinhados da mesma maneira", reconheceu Fernández, ratificando a sua intenção de "materializar" uma moeda comum com o Brasil e os restantes Estados-membros do Mercosul nos próximos anos.

"A integração através de uma moeda comum seria maravilhoso, e se a conseguíssemos alcançar, seria maravilhoso. Seria o início da saída destes sistemas internacionais que nos ajudam pouco, mas nos castigam muito mais", acrescentou Fernández, numa alusão indireta ao Fundo Monetário Internacional (FMI).

A eleição presidencial no Brasil tem a primeira volta marcada para 02 de outubro e a segunda, caso seja necessária, a 30.

Atualmente, 10 candidatos disputam as presidenciais brasileiras: Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes, Simone Tebet, Luís Felipe D'Ávila, Soraya Tronicke, Eymael, Leonardo Pericles, Sofia Manzano e Vera Lúcia.

