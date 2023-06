Numa mensagem dirigida a Marcelo Rebelo de Sousa, João Lourenço, realça a "dinâmica" entre os dois países e o "intercâmbio constante" ao nível institucional, empresarial, académico, científico e cultural, através do qual "povos e governos estreitam e aprofundam os laços de amizade e de cooperação que unem Angola e Portugal".

"Tenho a certeza de que os contactos ao mais alto nível entre os nossos países, que ocorrem com uma saudável frequência, ajudarão a criar as bases sobre as quais assentam no presente e no futuro, a concretização de iniciativas que impulsionarão o desenvolvimento e o progresso das nossas duas nações".

Esta semana, o primeiro-ministro António Costa esteve em Luanda, onde celebrou 13 instrumentos jurídicos com Angola, acompanhado de quatro ministros.

O país foi já visitado este ano por vários governantes portugueses, no quadro da CPLP (Comunidade de Países de Língua Portuguesa) e para assinatura de acordos de cooperação bilaterais.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve, pela última vez em Angola, em 15 de setembro do ano passado na tomada de posse de João Lourenço, que conquistou o seu segundo mandato nas eleições gerais de agosto de 2022.

