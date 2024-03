João Lourenço, em mensagem hoje enviada ao Presidente senegalês, endereça vivas e calorosas felicitações pela vitória de Faye nas eleições presidenciais de 24 de março, referindo que esta vem confirmar a justeza dos ideais de justiça social, de patriotismo, defendidos no seu projeto político.

O chefe de Estado angolano diz igualmente estar convencido de que, junto com o seu homólogo senegalês, será imprimida uma nova dinâmica nas relações entre Luanda e Dacar, no sentido de afirmação da soberania e da defesa dos interesses de ambos os povos.

Deseja ainda sucessos e manifesta "a mais alta e fraterna consideração" a Bassirou Diomaye Faye.

A eleição de Faye, que completou 44 anos na passada segunda-feira e nunca ocupou qualquer cargo eletivo à escala nacional, está a ser descrita como um terramoto político, sendo esta a primeira vez, em 12 eleições presidenciais por sufrágio universal, que um candidato da oposição vence à primeira volta.

As eleições foram acompanhadas com atenção no estrangeiro, uma vez que o Senegal é considerado um dos países mais estáveis de uma África Ocidental abalada por golpes de Estado.

DYAS // MLL

Lusa/Fim