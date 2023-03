Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas na Praia de Supertubos, em Peniche, onde decorre uma prova de elite da Liga Mundial de Surf.

"Eu tenho acompanhado, como imaginam, tudo o que se tem passado, em contacto com a senhora ministra da Defesa Nacional, e por um lado está em curso uma fiscalização, que deve ter começado hoje, com uma equipa que seguiu para a Madeira e que chegou lá hoje, para verificar o que se passa com o navio, e por outro lado o apuramento do porquê da atitude dos militares, que apresentaram um conjunto de razões para fundamentarem a sua posição", disse o chefe de Estado.

"Em relação ao episódio, está em curso a investigação, vamos ver os resultados", acrescentou, escusando-se a fazer, por enquanto, qualquer comentário sobre o comportamento dos militares que recusaram embarcar no NRP Mondego, que falhou na missão de acompanhamento de um navio russo a norte da ilha de Porto Santo, na Madeira.

A propósito deste episódio, o chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas defendeu que "é uma das prioridades no presente e no futuro próximo a manutenção" de equipamentos militares.

Interrogado se houve indisciplina por parte dos militares que recusaram embarcar no NRP Mondego no sábado à noite, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que essa é "uma das componentes da investigação em curso".

O Presidente da República também não se quis pronunciar por enquanto quanto às condições do navio Mondego: "Pois eu acabei de dizer que a fiscalização vai apurar os factos e avaliar a situação exata do navio".

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que "o Orçamento para 2023 já reforçou muitíssimo a manutenção -- que, aliás, é comum a todos os ramos das Forças Armadas, não é só na Armada, a necessidade de manutenção" -- e que "a Lei de Programação Militar que está em preparação vai reforçar o financiamento da manutenção".

"Como nós sabemos, e como a senhora ministra [da Defesa Nacional, Helena Carreiras] ainda há dias numa entrevista disse, sem manutenção há riscos de obsolescência e, portanto, de degradação das capacidades militares, e daí a importância dada à manutenção em todos os níveis", reforçou.

Questionado se considera que falta investimento nas Forças Armadas, o Presidente da República declarou que nesta matéria concorda com o que disse a ministra da Defesa, "que em termos de manutenção era preciso reforçar o financiamento, uma vez que é a manutenção na Armada, mas é a manutenção no Exército e é a manutenção na Força Aérea".

