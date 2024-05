Pedro Nuno Santos juntou-se hoje à cabeça de lista do PS, Marta Temido, na campanha para as europeias de 09 de junho na última ação do dia, uma arruada pelo centro de Évora, durante a qual manteve a linha da candidata socialista de não responder aos ataques do opositor da AD, Sebastião Bugalho.

"Os portugueses estão cansados das campanhas de ataques e ataques desses de quem nem sequer tem um percurso político", considerou o líder socialista.

Segundo Pedro Nuno Santos, "Marta Temido tem um percurso político, de Estado, confirmado, verificado por todos os portugueses que a conhecem", apontando a forma como as pessoas na rua têm reagido à forma como lidou com a pandemia enquanto ministra da Saúde.

"Foi testada nesse seu trabalho. Isso é que deve ser reafirmado e lembrado e sinceramente não entrarmos numa troca de palavras entre candidaturas, entre a AD e a nossa candidatura. Não é assim que nós estamos na vida, não é assim que nós estamos na política e não é assim que nós queremos estar em campanha", enfatizou.

O cabeça de lista da AD às europeias acusou na quarta-feira Marta Temido e o PS de "irresponsabilidade democrática", por criticarem o plano de emergência para a saúde depois do estado a que deixarem chegar o setor.

