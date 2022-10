De acordo com a investigação do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), as mulheres cresceram mais 1,46 centímetros do que as suas mães e os homens mais três centímetros do que os seus pais.

Este é o primeiro estudo conduzido até à data, em Portugal, a avaliar as diferenças entre uma geração e a dos seus pais -- descrevendo diferenças entre homens e mulheres, separadamente -- e a sua relação com fatores socioeconómicos.

Fatores socioeconómicos como o grau de escolaridade e a profissão afetam os comportamentos e ações dos pais no que diz respeito à alimentação, hábitos tabágicos e acesso aos cuidados de saúde, entre outros.

"Este contexto poderá limitar o crescimento máximo dos seus filhos, ao condicionar o seu potencial genético", lê-se no estudo.

Assim, sublinham os investigadores, fatores como o acesso a uma melhor alimentação, a melhores cuidados de saúde e com a diminuição da exposição a doenças infecciosas, devido à melhoria das condições higienossanitárias tiveram um efeito nas gerações mais novas.

A altura é, deste modo, "um indicador de saúde da população e um marcador de desigualdades socioeconómicas".

"Este estudo veio ressalvar que, por um lado e como era esperado, em Portugal existiu uma melhoria nas condições de vida ao longo das últimas décadas. Por outro lado, apesar das desigualdades socioeconómicas ainda existentes, os filhos e filhas de famílias menos favorecidas, quando comparadas com os seus pais e mães, parecem ter tido um acesso mais adequado a recursos determinantes para seu o crescimento", explica Berta Valente, primeira autora do estudo e investigadora do ISPUP.

Os resultados do estudo "Socioeconomic factors and intergenerational differences in height of Portuguese adults born in 1990: results from the EPITeen cohort" foram publicados, na terça-feira, no Journal of Biosocial Science.

A investigação foi conduzida por Berta Valente (primeira autora), Elisabete Ramos e Joana Araújo, investigadoras do ISPUP.

