"Pentângulo" consta da lista de "24 candidatos de uma dezena de países (França, Portugal, Suécia, Finlândia, Taiwan, Suíça, Itália, Brasil, China e Japão) e de quatro continentes diferentes, à 40.ª edição", de acordo com informação disponível no 'site' oficial do festival.

"Pentângulo", que reúne BD de alunos e professores do Ar.Co - Centro de Arte e Comunicação Visual, resulta de uma parceria entre aquela instituição e a editora Chili com Carne e já esteve entre os nomeados ao Prémio de BD Alternativa do Festival de Banda Desenhada de Angoulême no ano passado.

Já foram publicados três números da "Pentângulo", o terceiro dos quais em 2019.

Os candidatos ao Prémio de BD Alternativa, atribuído desde 1982, "são todos antologias, que incluem vários autores, editadas por estruturas não-profissionais".

Entre os candidatos, contam-se também duas publicações brasileiras: "Café Espacial" e "CWB".

A publicação vencedora receberá uma bolsa no valor de mil euros, atribuída pelo Sindicato dos Editores Alternativos, bem como a possibilidade de participar na edição de 2022 do festival.

A 48.ª edição do Festival de Banda Desenhada de Angoulême decorre entre 24 e 27 junho na localidade francesa que lhe dá nome.

