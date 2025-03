A Mugler esteve ausente do calendário da semana da moda de Paris de março, na qual foram apresentadas coleções para o outono/inverno 2025/2026, alimentando especulações quanto à saída do diretor criativo da marca.

A saída de Casey Cadwallader, que ocupava o cargo há sete anos e cessa funções no final deste mês, assim como a contratação de Miguel Castro Freitas foram anunciadas hoje pelo grupo L'Óreal num comunicado que está a ser citado por vários órgãos internacionais de comunicação social.

"Miguel [Castro Freitas] vive e respira o espírito Mugler. A sua profunda compressão do ADN da Mugler, a sua grande criatividade e o seu talento fazem dele uma escolha natural", afirmou a presidente global da Mugler, Danièle Lahana-Aidenbaum, citada no comunicado.

Para o criador português "é uma honra" juntar-se à Mugler.

"Como um dos maiores costureiros do século XX, Manfred Thierry Mugler reinventou o poder e os limites da moda. Juntamente com as equipas, estou muito feliz por trazer a minha visão, a minha história e a minha emoção a este legado monumental", disse Miguel Castro Freitas, citado no comunicado.

A primeira coleção do criador português na Mugler, onde assume funções em abril, será apresentada na próxima semana da Moda de Paris, dedicada à primavera-verão de 2026, em setembro deste ano.

Miguel Castro Freitas formou-se em design de moda na Central Saint Martins, em 2004.

Desde então, trabalhou em várias marcas de moda, entre as quais a Dior, a Yves Saint-Laurent, a Lanvin, a Dries Van Noten e a Sportmax.

A Mugler é a única marca de moda do grupo L'Óreal, dedicado sobretudo à perfumaria e cosmética, com exceção de uma participação minoritária na Jacquemus.

O grupo L'Oréal adquiriu a marca, fundada por Thierry Mugler (1948-2022), em 2019.

JRS // MAG

Lusa/Fim