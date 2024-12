A seleção lusa dominou o jogo no primeiro tempo e arranque do segundo, altura em que chegou aos 2-0, com golos de Tiago Brito (15 minutos) e Diogo Santos (22), permitiu que os neerlandeses igualassem 2-2, com tentos de Ouaddouh (27) e Ceyar (28), mas Pany Varela respondeu logo de seguida, voltando a colocar Portugal na frente, aos 29, e Diogo Santos fechou a contagem, aos 40.

Portugal, que venceu as duas últimas edições do Europeu de futsal, em 2018 e 2022, lidera o Grupo 7, com seis pontos, mais três do que os Países Baixos, segundos, enquanto Andorra e Macedónia do Norte ocupam os dois últimos lugares, com um ponto cada.

Os vencedores dos 10 grupos de qualificação garantem presença direta na fase final, juntando-se aos anfitriões Letónia e Lituânia, enquanto os oito melhores segundos colocados irão disputar um play-off para definir os últimos quatro apurados.

O próximo Europeu de futsal vai decorrer entre 18 de janeiro e 08 de fevereiro de 2026.

