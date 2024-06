"Sim, nós temos necessidade e vamos apresentar na próxima cimeira da NATO um programa credível para atingir em 2029 um investimento de 2% do nosso produto [interno bruto, PIB] na área da segurança e defesa, que aliás se coaduna com a nossa estratégia na Aliança Atlântica e também com o reforço no âmbito da União Europeia do investimento em segurança e defesa", afirmou Luís Montenegro, durante o debate preparatório do Conselho Europeu, que decorre na quinta e sexta-feira em Bruxelas.

O chefe do Governo reiterou depois que Portugal levará um plano "credível e exequível" à reunião de alto nível da NATO, prevista entre 09 e 11 de julho em Washington.

Montenegro respondia a perguntas da bancada do Chega, que advertiu que Portugal enfrentará "pressões" na cimeira da NATO para aumentar o seu investimento em defesa.

JH // SCA

Lusa/Fim