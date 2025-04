"Com sentido de responsabilidade e de forma gradual e sustentada, vamos antecipar a meta de atingirmos 2% do nosso PIB de investimento na área da defesa que estava previsto até 2029", anunciou Luís Montenegro, no final de um Conselho de Ministros dedicado a responder às tarifas aduaneiras dos Estados Unidos.

No final da conferência de imprensa, o primeiro-ministro não respondeu a perguntas, com a comunicação social a poder colocar seis questões ao ministro da Economia, Pedro Reis.

O primeiro-ministro assegurou que esta antecipação será feita "sem pôr em causa a capacidade do Estado Social e a estabilidade das contas públicas".

"O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, o ministro de Estado e das Finanças, o ministro Adjunto e da Coesão Territorial, o ministro da Defesa Nacional e o ministro da Economia estão já a trabalhar em coordenação estreita numa estratégia integrada e ambiciosa neste domínio que implica, naturalmente, um consenso político nacional que seja amplo e responsável", afirmou.

