Em comparação com o terceiro trimestre de 2024, de acordo com o serviço estatístico europeu, os preços da habitação avançaram 0,6% na área do euro e 0,8% na UE, entre outubro de dezembro, com Portugal a apresentar novamente o terceiro maior (3,0%).

Entre os Estados-membros para os quais existem dados disponíveis, dois registaram uma diminuição homóloga dos preços da habitação no quarto trimestre de 2024 e 24 registaram um aumento anual.

As descidas homólogas foram registadas em França e na Finlândia (ambas -1,9%), enquanto os maiores aumentos foram observados na Bulgária (18,3%), na Hungria (13,0%) e em Portugal (11,6%).

Em comparação com o trimestre anterior, os preços diminuíram em seis Estados-membros, mantiveram-se em dois (Malta e Finlândia) e aumentaram em dezoito Estados-membros.

As maiores descidas nos preços das casas foram observadas em França, Chipre (ambas -1,0%) e Estónia (-0,7%), enquanto os principais aumentos foram registados na Eslováquia (3,6%), Eslovénia (3,1%) e Portugal (3,0%).

