"Até ao final de junho de 2021, foram transferidos 16.140 milhões de euros para Portugal, a título de pagamentos intermédios efetuados pela Comissão Europeia (CE), como resultado da execução das operações financiadas pelos fundos europeus afetos ao Portugal 2020", lê-se no boletim dos fundos da União Europeia, com informação reportada até ao final de junho.

No total, a CE já transferiu mais de metade do que está programado no Portugal 2020 (61,7%).

Portugal apresenta agora a segunda maior taxa de pagamentos intermédios, a seguir à Lituânia, entre os países com envelopes financeiros superiores a 7.000 milhões de euros, com mais oito pontos percentuais do que a média da União Europeia (53,7%).

Ate ao final de março, o país estava na terceira posição.

Entre todos os Estados-membros, Portugal ocupa o quinto lugar, atrás da Polónia, Itália, Espanha e França, que, no entanto, têm envelopes financeiros superiores.

Bruxelas transferiu 255.322 milhões de euros para os 28 Estados-membros, sendo que 6,3% desse montante foi para Portugal.

PE // CSJ

Lusa/Fim