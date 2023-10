"Portugal saúda a entrada da primeira coluna humanitária em Gaza esta manhã", pode ler-se na conta oficial do gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros português na rede social X (antigo Twitter).

"Face à séria degradação da situação, a fronteira de Rafah deve permanecer aberta para que este apoio humanitário indispensável chegue, de forma continuada, às populações civis inocentes", refere a mensagem.

A ONU confirmou hoje que 20 camiões com comida, água e medicamentos entraram na Faixa de Gaza, controlada pelo grupo islamita Hamas, através da passagem de Rafah.

A passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, é a única saída para o exterior da Faixa de Gaza, já que as restantes passagens fronteiriças são com Israel.

Esta fronteira estava encerrada desde o início dos bombardeamentos israelitas ao território, como represália pelo ataque do Hamas a Israel no passado dia 07 de outubro.

O conflito já provocou milhares de mortos e feridos, entre militares e civis, nos dois territórios.

EO // CC

Lusa/fim