Este acordo de cooperação e segurança bilateral foi assinado na Residência Oficial do Primeiro-Ministro, em Lisboa, pelo chefe do Governo português, Luís Montenegro, e pelo Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zlelensky.

Em matéria de política externa, salienta-se neste documento que Portugal apoia a Ucrânia para que "prossiga a implementação de reformas, que são essenciais para concretizar as suas aspirações europeias e euro-atlânticas, incluindo no seu caminho no sentido da adesão à União Europeia e à NATO".

Em outro capítulo do documento, o executivo de Lisboa frisa que "continuará a apoiar a Ucrânia na criação de condições para o reforço das relações económicas e comerciais que conduzam ao alinhamento gradual da Ucrânia com o Mercado Interno da União Europeia, tendo como objetivo global a adesão da Ucrânia à União Europeia".

"Portugal continuará a apoiar a Ucrânia no seu caminho no sentido da adesão à União Europeia e a disponibilizar-lhe orientações práticas. O futuro da Ucrânia está na NATO. A Ucrânia realizou progressos substanciais no seu caminho de reformas e aderirá à NATO no futuro, quando os aliados o acordarem e estiverem reunidas as condições", sustenta-se.

No acordo, refere-se também que "Portugal prestará apoio de forma inabalável para permitir que a Ucrânia: exerça o seu direito legítimo de legítima defesa e de resistência contra futuros ataques armados; proteja e restaure a sua integridade territorial dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas; e fortaleça a sua estabilidade económica e resiliência, incluindo através de recuperação e reconstrução, criando assim condições favoráveis à promoção da prosperidade económica da Ucrânia".

Os executivos de Lisboa e de Kiev afirmam ter como objetivo "fortalecer a sua cooperação em matéria de segurança através de compromissos de segurança bilaterais de longo prazo".

"Portugal compromete-se a continuar a prestar apoio militar, político e financeiro, no médio e longo prazo, assim como assistência humanitária e apoio de proteção civil à Ucrânia, os quais deverão ser determinados em detalhe através de consultas [bilaterais] e tomar em consideração as necessidades contingentes da Ucrânia", acrescenta-se.

