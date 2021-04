De acordo com o boletim da DGS, estão hoje internados em enfermaria 348 doentes, mais seis do que no sábado, e 98 em unidades de cuidados intensivos, o mesmo valor da véspera.

Recuperaram da doença desde sábado 308 pessoas.

Desde o início da pandemia Portugal já contabilizou 834.442 casos confirmados e 16.965 óbitos.

