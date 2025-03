Portugal regista 1.584 casos de tuberculose em 2023, maior incidência em Lisboa e Norte

Lisboa, 24 mar 2025 (Lusa) - Portugal registou 1.584 casos de tuberculose em 2023, mantendo a taxa de notificação nos 14,9 casos por 100 mil habitantes, com as regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Norte a apresentarem as maiores incidências.