"Temos potencial identificado de 69 novos mercados para 336 produtos", assegurou Maria do Céu Antunes, em resposta aos deputados, numa audição parlamentar conjunta com as comissões de Orçamento e Finanças e Agricultura e Mar.

A governante disse que o ministério está a trabalhar com os negócios estrangeiros para "acrescentar valor" a este trabalho, precisando que a aposta tem que se focar nas áreas em que Portugal "tem uma capacidade excedentária de produção".

Maria do Céu Antunes enalteceu o papel da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) na abertura de novos mercados, notando que este processo segue "rigorosos protocolos".

A ministra da Agricultura lembrou também que, em cinco anos, foram abertos 69 novos mercados para 269 produtos, 16 dos quais na atual legislatura.

Só durante a pandemia de covid-19 foi aberta a possibilidade de exportação de 13 produtos para 10 países diferentes, avançou.

