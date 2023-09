"Decorreu nos dias 18 a 21 de setembro, uma auditoria do Departamento de Agricultura da Tailândia no âmbito do processo de negociação em curso para o estabelecimento de protocolo fitossanitário entre a DGAV e o serviço homólogo tailandês", lê-se numa nota hoje divulgada.

Neste âmbito, a equipa auditora tailandesa visitou pomares e centrais fruteiras na região Oeste, acompanhada pela DGAV e pela Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo.

A DGAV é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa.

PE // MSF

Lusa/Fim