A superioridade lusa no jogo foi materializada com os golos de Bê Martins (três), Miguel Pintado (dois), Léo Martins, Bernardo Lopes e Jordan Santos, enquanto Basske e Olli marcaram para a equipa alemã.

Portugal volta a entrar em campo, no sábado, para as 'meias' da Superfinal da Liga Europeia, com o objetivo de chegar à partida de todas as decisões e levantar, pela nona vez da sua história, o troféu. O adversário vai ser o vencedor do embate entre Itália e Roménia.

A competição tem lugar em Alghero, na costa noroeste de Sardenha, em Itália, com final agendada para domingo.

DN // AMG

Lusa/Fim