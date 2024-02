"O senhor ministro dos Negócios Estrangeiros hoje está em Bruxelas para uma reunião do Conselho dos Negócios Estrangeiros e terá a oportunidade de fazer comentários sobre isso (...), mas sem deixar de recordar aquilo que tem sido o apoio de Portugal para a solução de dois Estados", disse Francisco André, questionado pela Lusa à margem de uma visita de dois dias a Maputo.

"E, em concreto, e o apoio financeiro de Portugal, bastante visível, para a Agência das Nações Unidas que atua em Gaza, como todos sabemos", acrescentou, remetendo mais comentários sobre incidente de hoje para o ministro João Cravinho.

Ativistas solidários com a resistência palestiniana partiram hoje de madrugada diversos vidros do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Lisboa, e pintaram a frase "Israel mata, Portugal apoia" no portão do edifício, confirmou a PSP.

Numa nota enviada à Lusa, um grupo de ativistas solidários com a resistência palestiniana e com o Coletivo pela Libertação da Palestina, o Climáximo e a Greve Climática Estudantil de Lisboa apontou o que considera ser o "apoio do governo português e, particularmente, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a um projeto colonial que, há mais de 75 anos, tem por base a limpeza étnica do povo palestiniano".

"Nos últimos quatro meses, este apoio ficou ainda mais claro", considera o grupo, lembrando que, desde 07 de outubro de 2023 -- altura do ataque surpresa do movimento islamita Hamas contra o sul de Israel -, o ministro João Cravinho "foi rápido a mostrar a sua solidariedade para com o regime sionista".

"Por várias vezes, defendeu o direito de Israel 'se defender', o 'dever de solidariedade [de Portugal] para com Israel' e sublinhou 'a amizade entre Portugal e Israel'", sublinha.

Na nota, os elementos deste grupo dão conta da frase pintada no portão do edifício do MNE, assim como de terem partido vidros, uma informação confirmada pela PSP e pela GNR, que faz a guarda do edifício.

Em declarações à Lusa, fonte da GNR confirmou que pelas 03:00 os oficiais que estavam no interior do edifício perceberam que tinham partido vidros e pintado uma frase no portão, recordando que ninguém foi detido.

"Os oficiais estavam no interior e quando perceberam já estavam vidros partidos e a frase pintada", explicou a fonte, acrescentando que, agora, só recorrendo a imagens de videovigilância se poderá identificar os autores.

"Não era a primeira noite que tínhamos no local elementos do movimento a favor da Palestina", contou.

Na nota hoje divulgada, o grupo que reivindica a ação lembra que, mesmo quando, em janeiro, o Tribunal Penal Internacional aceitou pronunciar-se sobre a petição do governo da África do Sul em relação ao crime de apartheid cometido pelo regime sionista, "nunca o governo português se manifestou apoiando essa queixa".

"Pelo contrário, na mesma semana em que o processo se iniciou no tribunal de Haia, João Cravinho anunciou que o exército português participaria no ataque militar aos huthis, grupo iemenita que tem realizado várias ações de resistência em solidariedade com o povo palestiniano", acrescenta.

Os ativistas consideram ainda que, só no início de fevereiro, "quando já mais de 25 mil pessoas palestinianas tinham sido mortas na Faixa de Gaza e quase dois milhões tornadas refugiadas", João Cravinho criticou Israel, citando frases do governante, nessa altura, a considerar que a atitude de Israel não era apenas de autodefesa.

