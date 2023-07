De acordo com dados fornecidos à agência Lusa pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), atualmente, no âmbito da NATO, estão empenhados pelo mundo um total de 338 militares das Forças Armadas portuguesas, 46 viaturas táticas e seis aeronaves.

Na Lituânia, país cuja capital, Vílnius, vai receber na próxima semana os chefes de Estado e de Governo dos 31 membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Portugal participa com 118 militares e cinco aeronaves (incluindo quatro F-16 M) em duas missões da Aliança: as 'Assurance Measures' e a 'Baltic Air Policing (BAP)'.

A primeira missão teve início em 2014 e consiste num conjunto de atividades "de presença contínua em terra, mar e ar, dentro e junto à fronteira leste do território aliado, destinadas a reforçar a defesa, dissuadir ameaças, tranquilizar populações e deter potenciais agressões".

Quanto à 'Baltic Air Policing (BAP)' é uma missão de policiamento aéreo que tem como objetivo proteger o território aliado e populações de "ameaças e ataques aéreos e de mísseis", podendo também fornecer apoio a aeronaves civis, por exemplo, quando perdem a comunicação com o controlo de tráfego aéreo.

Um dos tópicos que estará na agenda na cimeira em Vílnius será o reforço do investimento dos aliados em Defesa, que deverão acordar em estabelecer o objetivo dos 2% do Produto Interno Bruto (PIB) em despesas militares como um mínimo, e não "um teto" a atingir (como foi fixado em 2014).

De acordo com o relatório anual do secretário-geral da NATO relativo ao ano de 2022, Portugal foi o 9.º estado-membro da organização que menos percentagem do PIB dedicou à Defesa, um equivalente a 1,38%.

O país estima atingir os 2% apenas em 2030 e este ano o objetivo é chegar aos 1,66% - meta que foi antecipada, uma vez que estava prevista para 2024.

A previsão da NATO, no entanto, é menor. Na sexta-feira, a Aliança estimou que Portugal invista este ano 1,48% do PIB na área da Defesa, abaixo da previsão do executivo, que, ainda assim, é o maior investimento desde 2014.

Desde o início do conflito na Ucrânia que os aliados têm reforçado a sua presença no flanco leste da NATO, nomeadamente em países como a Roménia, no qual Portugal participa em duas missões que visam contribuir para as capacidades de dissuasão e defesa da Aliança Atlântica: a 'tailored Forward Presence' e a 'enhanced Vigilance Activity'.

No Mar Báltico e no Mar do Norte, Portugal está presente na 'Very High-Readiness Joint Task Force Maritime', que tem como objetivo "assegurar a dissuasão e capacidade naval permanente para conduzir operações navais em tempo de paz ou crise", e no Mediterrâneo na missão 'Sea Guardian'

Quanto à representação por ramo, do total de militares atualmente em missões da NATO, 202 são do Exército, 133 da Força Aérea e três da Marinha, salientando-se que no caso deste último ramo, no final do mês de junho, regressaram de missão um total de 370 militares.

O apoio à Ucrânia estará também entre as prioridades dos aliados nesta cimeira. Desde o início da invasão russa que Portugal tem apoiado o país com ajuda militar e humanitária, num total que ascende a 1.125 toneladas entre material já entregue e ainda a entregar, num "valor superior a 18,5 milhões de euros", segundo o Ministério da Defesa.

Portugal participa ainda na missão da União Europeia de formação de militares ucranianos e já manifestou a sua disponibilidade para treino em carros de combate Leopard 2 e de pilotos e técnicos de aeronaves F-16.

Além da Ucrânia, outra das prioridades traçadas pelo Governo português tem sido uma "abordagem 360.º graus" às ameaças e a preocupação com África, nomeadamente a presença de mercenários do grupo Wagner em diversas regiões deste continente.

ARL // SF

Lusa/Fim