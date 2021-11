Em comunicado, a Task Force para a promoção do Plano de Operacionalização a da Estratégia de Testagem para SARS-CoV-2 em Portugal, revela que em 2021 foram já efetuados mais de 70% do total de testes de diagnóstico realizados desde o início da pandemia.

Os dados, segundo a mesma nota, demonstram uma evolução "muito positiva" da capacidade de testagem no país, através do Serviço Nacional de Saúde, em colaboração com a academia e entidades privadas: laboratórios, farmácias, clínicas e outras entidades.

Em outubro de 2021, realizaram-se cerca de 1,25 milhões de testes de diagnóstico, com uma média diária de mais de 40 mil testes, dados estes que não incluem os autotestes.

Em relação à tipologia de testes, realizaram-se cerca de 14,3 milhões de testes TAAN/PCR e aproximadamente 5,7 milhões de TRAg de uso profissional.

A marca de 20 milhões de testes à covid-19, alcançada na quinta-feira (04 de novembro), reflete o esforço de testagem levado a cabo em Portugal, desde o início da pandemia, esforço este reforçado a partir de março de 2021 com a implementação do Plano de Operacionalização da Estratégia de Testagem em Portugal.

O plano foi assegurado pela Task Force da testagem, coordenada por Fernando de Almeida, presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.

A covid-19 provocou pelo menos 5.028.536 mortes em todo o mundo, entre mais de 248,54 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.193 pessoas e foram contabilizados 1.095.337 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

RCP // JNM

Lusa/fim