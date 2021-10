Ao longo daqueles cinco dias, a moda portuguesa vai estar em destaque no edifício da Alfândega do Porto, onde vão ser realizados mais de 30 desfiles de moda de 'designers' e marcas lusitanas, mesas redondas, conversas, 'showrooms' e um 'brandup market'.

Para se poder aceder ao evento de moda, na Alfândega, tanto para os desfiles, como para o 'brandup market' e outras iniciativas, vai ser necessário apresentar o certificado digital da covid-19, avançou hoje à agência Lusa fonte oficial da organização do Portugal Fashion.

"No caso de a pessoa não o ter, terá de apresentar um teste negativo certificado, com o máximo de 48 horas. Também será medida a temperatura à entrada de Alfândega. É necessário usar máscara no interior, e as lotações para os desfiles são, ainda, restritas, e com as devidas normas de distanciamento social".

O primeiro dia da 49.ª edição do Portugal Fashion arranca esta próxima terça-feira, dia 12 de outubro, pelas 14:00, com 'talks' (conversas) e mesas redondas sobre moda em Portugal e África.

'Bloom Upload', plataforma do Portugal Fashion que apoia os jovens criadores nacionais, apresenta, a partir das 18:00, desfiles de Huarte, Rita Ibs e Ahcor.

Ainda nesse dia, vão ser conhecidos os vencedores do concurso 'Bloom PWD By Sonae' e também vai haver espaço para revelar os vencedores do concurso 'Eco Design', pela Famalicão cidade do têxtil.

Os cabeça-de-cartaz de quinta-feira, dia 14 de outubro, são a dupla Marques'Almeida (20:00), Segurança Rodoviária Katty Xiomara (18:30). O dia vai ser preenchido com desfiles de Ernest W. Baker (17:30), Unflower (16:30), Inês Torcato (13:30) e Nuno Miguel Ramos (14:30), entre outros.

O 'designer' Diogo Miranda abre o dia de sexta-feira, 15 de outubro, com o desfile marcado para as 10:30.

Pelas 12:00, o 'designer' Miguel Vieira apresenta a sua coleção, e depois chega a vez de Susana Bettencourt (14:30), Estelita Mendonça (15:30), Sophia Kah (16:30), Maison D'Afie pwd by Canex (17:30) e David Catalán (18:30).

O penúltimo dia do Portugal Fashion termina com o desfile da marca Pé de Chumbo (19:30) e Rich Mnisi pwd by Canex (22:00).

A dupla Alves/Gonçalves fecha o Portugal Fashion (22:00), no sábado, dia 16, mas a última jornada será preenchida com os desfiles da 'designer' Maria Gambina (11:00), Katty Xiomara Presentation (12:00), Hugo Costa (18:30), Alexandra Mora (19:30), Carolina Sobral (15:00), (Re)Veste (14:00) e DavII (17:30).

No último dia do certame de moda serão também reveladas as coleções de várias marcas de calçado português, designadamente da Nobrand, Fly London, Ambitious e Rufel, entre outras.

Segundo a organização, o formato físico desta 49.ª edição está "ainda longe da capacidade que, em outros tempos, teve para receber público".

"Estamos, em coordenação com a Direção-Geral da Saúde (DGS), em condições para que a capacidade dos espaços sejam o mais próximo do habitual, ainda que distante dos tempos pré-covid-19", explica fonte oficial da organização.

A 48.ª edição do Portugal Fashion (PF), que decorreu entre 18 e 20 de março, foi integralmente em formato digital e, por isso, teve o nome de "The Sofa Edition", devido à Covid-19.

O Portugal Fashion é um projeto da responsabilidade da Associação Nacional de Jovens Empresários, que conta com o apoio dos seus parceiros estratégicos e é cofinanciado pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020 -- Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização, com fundos provenientes da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

