"Nós neste momento temos em execução o plano de recuperação, de manutenção, dos tanques Leopard 2 e de acordo com a execução do plano estamos em condições de poder dispensar três no próximo mês de março", afirmou António Costa no parlamento.

O primeiro-ministro respondia ao deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal, no debate preparatório do Conselho Europeu, no parlamento.

