Num comunicado hoje emitido, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) refere que este novo lote será "acompanhado de todo o material necessário para viabilizar a administração", incluindo seringas e agulhas.

O documento refere que este lote chegará à cidade de São Tomé na quarta-feira, onde será entregue pelo embaixador de Portugal no arquipélago às autoridades sanitárias são-tomenses.

Segundo o MNE, a ajuda enquadra-se na segunda fase do Plano de Ação na resposta sanitária à pandemia covid-19 entre Portugal e os países africanos lusófonos e Timor-Leste.

"Esta doação insere-se no cumprimento do compromisso político assumido pelo Governo português de disponibilizar pelo menos 5% dos seus lotes de vacinas para os PALOP e Timor-Leste, e inscreve-se na segunda fase do Plano de Ação na resposta sanitária à pandemia COVID-19 entre Portugal e os PALOP e Timor Leste", lê-se na nota.

Esta é a segunda entrega de doses contra a covid-19 de Portugal a São Tomé e Príncipe, depois de em julho as autoridades portuguesas terem enviado 12 mil vacinas para o arquipélago.

A operacionalização desta ação é resultado do esforço conjunto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, designadamente através do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua e da Embaixada de Portugal em São Tomé, e do Ministério da Saúde, através da Direção-Geral da Saúde (DGS), da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) e ainda da 'Task Force' do Plano Nacional de Vacinação Contra a COVID-19 em Portugal.

São Tomé e Príncipe contabiliza 37 mortes associadas à doença e 2.546 infetados no acumulado desde o início da pandemia, sendo atualmente conhecidos 98 casos ativos.

Desde o início da pandemia, África somou mais de 7,5 milhões de infeções, entre as quais mais de 189 mil mortes, de acordo com dados de organizações continentais.

A covid-19 provocou pelo menos 4.439.888 mortes em todo o mundo, entre mais de 212,4 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

