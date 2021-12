De acordo com uma nota de imprensa do Gabinete do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, com esta doação, enquadrada na segunda fase do Plano de Ação na resposta sanitária à pandemia Covid-19 entre Portugal e os países africanos lusófonos e Timor-Leste, "o total de vacinas enviadas para Angola ascende a quase um milhão e quatrocentas mil doses (1.397.600)".

"Portugal assumiu o compromisso político de disponibilizar aos PALOP e a Timor-Leste pelo menos 5% das suas aquisições de vacinas contra a Covid-19, compromisso este que foi reforçado durante a Cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) que teve lugar em julho passado em Luanda", acrescenta.

A covid-19 provocou pelo menos 5.270.700 mortes em todo o mundo, entre mais de 266,54 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em 57 países de todos os continentes, incluindo Portugal.

