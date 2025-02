"A Embaixada está a acompanhar tudo de perto e junto do Hospital Central de São Tomé", disse à agência Lusa fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Lisboa.

De acordo com a mesma fonte, a certidão de óbito já foi passada e estão agora a decorrer diligências com as autoridades policiais para que emitam os relatórios necessários, "para que o Ministério Público autorize a saída do corpo".

A trasladação está "nas mãos da seguradora", indicou.

Quanto aos três feridos no mesmo acidente, a paciente que inspirava mais cuidados está "a evoluir favoravelmente". Os outros dois feridos receberam alta médica.

Uma mulher de nacionalidade portuguesa morreu no sábado em São Tomé, na sequência do despiste de uma viatura durante uma excursão turística no sul do arquipélago, que provocou ainda três feridos, conforme confirmaram à Lusa fontes hospitalares e dos bombeiros.

Segundo as mesmas fontes, o acidente ocorreu durante a manhã, na localidade de Ponta Baleia, quando um grupo de oito turistas regressava do extremo sul de São Tomé, em duas viaturas, e um dos veículos capotou.

A vítima mortal é natural de Arrifana, em Santa Maria da Feira (distrito de Aveiro).

