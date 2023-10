"Muitas partes desta agenda passam pelo reforço da parceria", referiu João Costa, ministro da Educação português, sobre a sua visita ao país até quarta-feira, falando aos jornalistas rodeado de alunos da Escola Portuguesa de Cabo Verde (EPCV) e ao lado do homólogo, Amadeu Cruz.

Um dos principais pontos da agenda de João Costa no arquipélago consiste, na terça-feira, no lançamento do polo do Mindelo da EPCV, com a ambição de seguir as pisadas da escola da Praia.

"O que queremos fazer é, reconhecida a excelência da educação que se faz nesta escola, responder aos anseios, que são muitos, da população da ilha de São Vicente e podermos ter [no Mindelo] uma oferta educativa como esta", declarou João Costa.

Amadeu Cruz, ministro da Educação de Cabo Verde, classificou o projeto da EPCV como "uma parceria que ultrapassa governos e que envolve as populações", que "permite a interação entre jovens cabo-verdianos e portugueses e a partilha de cultura".

"É um tipo de experiência a preservar", sublinhou.

A cooperativa que existia como Escola Portuguesa do Mindelo (com 240 alunos até ao 8.º ano de escolaridade) cedeu o seu espaço e a sua representação ao Estado português, que pretende construir novas instalações e chegar ao 12.º ano, tal como na Praia.

Juntos, os dois estabelecimentos (Praia e Mindelo) reúnem cerca de 1.200 alunos.

Além de lançar o polo da EPCV, João Costa vai assistir à assinatura de um protocolo entre Cabo Verde e o Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) português com o objetivo de "aprofundar a avaliação externa" das aprendizagens no arquipélago e "daí tirar ilações para melhorar as políticas educativas", referiu Amadeu Cruz.

O objetivo é alinhar Cabo Verde "com os sistemas educativos mais avançados" no quadro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), salientou.

João Costa destacou a importância da avaliação externa após dois anos de pandemia de covid-19 com grande impacto no processo de aprendizagem, para que se possa saber, de forma detalhada, onde estão as lacunas e adequar os planos de ação nas escolas.

Está também no horizonte um novo programa que vai juntar os dois países sobre formação de lideranças.

"Vamos fazer, em conjunto com Cabo Verde, um projeto de formação das lideranças escolares, porque são absolutamente transformadoras dos projetos educativos. Será algo que vamos construir a partir desta visita", concluiu.

