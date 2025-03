À entrada para uma reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas, Luís Montenegro considerou que a expectativa para a cimeira de líderes de hoje é criar condições para um processo de paz "para a Ucrânia e com a Ucrânia".

O primeiro-ministro acrescentou que Portugal "não deixará de estar disponível para participar nesse processo".

"E [Portugal] para participar também, acaso de se conseguir um cessar-fogo e um encaminhamento para um processo de paz, com todas as diligências necessárias que a UE poderá tomar por forma a, no terreno, executar a concretização desse objetivo", sustentou o líder do executivo.

Os líderes dos 27 países da UE estão hoje reunidos em Bruxelas para reforçar o apoio à Ucrânia, numa altura em que os Estados Unidos da América (EUA), sob a égide do republicano Donald Trump, suspenderam o apoio militar ao país invadido pela Rússia.

Em simultâneo, dada a aproximação entre Washington e Moscovo, e o cada vez mais incerto contexto geopolítico internacional, a União Europeia também quer encontrar uma maneira de reforçar a sua base industrial de defesa e "rearmar-se", como referiu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no início desta semana.

AFE // SF

Lusa/Fim