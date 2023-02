"Neste momento há já 11 países que mobilizaram meios para apoiar a Turquia, no quadro do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Nós também já transmitimos a nossa disponibilidade à União Europeia, para integrarmos essa equipa de apoio, nomeadamente ao resgate e no quadro de emergência médica", afirmou.

À entrada para a cerimónia do Dia da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da Guarda Nacional Republicana, que decorre esta manhã em Coimbra, José Luís Carneiro destacou que a Autoridade Nacional de Emergência Proteção Civil está em diálogo com as autoridades europeias, para mobilizar o apoio nacional.

"Queria deixar ficar uma palavra, naturalmente de tristeza e de solidariedade, às autoridades turcas, nomeadamente aos seus responsáveis da Embaixada em Portugal", referiu ainda.

Um tremor de terra, com uma magnitude de 7,8 na escala de Richter, atingiu hoje a zona de fronteira entre a Turquia e a Síria.

O último balanço provisório de vítimas aumentou para 641 mortos, sendo que as autoridades alertam que o número pode ser ainda mais grave devido ao grau de destruição.

O abalo ocorreu às 04:17 (01:17 em Lisboa), a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia, a uma profundidade de 17,9 quilómetros.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), minutos após o primeiro sismo, outro abalo de 6,7 graus na escala de Richter foi registado a 9,9 quilómetros de profundidade.

Os abalos foram sentidos também no Líbano e no Chipre, segundo correspondentes da agência France--Presse.

CMM (PMF/CSR) // FPA

Lusa/fim