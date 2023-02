"Já comunicámos ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil a nossa disponibilidade de meios para apoiarmos também os incêndios que neste momento estão a decorrer no Chile", referiu.

À entrada para a cerimónia do Dia da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da Guarda Nacional Republicana, que decorre esta manhã em Coimbra, José Luís Carneiro recordou que também o Chile tem apoiado Portugal em momentos difíceis causados pelos incêndios florestais.

"Já manifestámos ao mecanismo europeu a disponibilidade de cerca de 140 elementos de várias forças e serviços, nomeadamente da Força Especial de Proteção Civil da Guarda Nacional Republicana, nomeadamente esta Unidade Especial de Proteção e Socorro e também dos Sapadores Florestais do Instituto Nacional de Emergência Médica e de Bombeiros Portugueses, que também integrarão essa equipa de 140 elementos", informou.

Segundo o representante do Governo, Portugal aguarda agora pela "manifestação de disponibilidade e de acolhimento da parte das autoridades chilenas, para que esses meios possam ser mobilizados, no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil".

Nesta ocasião, deixou ainda "uma mensagem de solidariedade pelo falecimento de 24 civis e também bombeiros que têm estado a enfrentar, em circunstâncias muito difíceis, estes incêndios no Chile".

CMM // FPA

Lusa/fim