Portugal disponível para acolher 350 migrantes sob novo mecanismo de solidariedade da UE

Uma "ampla maioria" dos ministros dos Assuntos Internos da União Europeia, hoje reunidos no Luxemburgo, concordaram com um "mecanismo de solidariedade voluntário" para com os países do Mediterrâneo, no âmbito do qual Portugal se disponibilizou para acolher 350 migrantes.