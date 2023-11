A ANACOM, autoridade reguladora das comunicações em Portugal, cedeu e instalou na sede da ARN, a Autoridade Reguladora Nacional, em Bissau, o material e 'software' daquela que é a primeira de uma futura rede de estações remotas de controlo do espetro no país africano e que foi hoje inaugurada com a presença de entidades portuguesa se guineenses.

O equipamento, no valor de 72 mil euros, serve para a supervisão e monitorização do espetro radioelétrico que tem vários usos, desde os controlos remotos às comunicações de emergência, e cuja utilização indevida pode gerar interferências, como explicaram as autoridades.

O presidente da Anacom, João Cadete de Matos, especificou que "o espetro é a base das comunicações", seja dos telefones, na rede de satélites ou na navegação aérea ou marítima.

Como salientou, "é preciso que esse recurso seja bem aproveitado e que não haja utilizações ilícitas, que não haja interferências", daí a necessidade de uma boa gestão das redes.

A partir de agora, a ARN dispõe na Guiné-Bissau da primeira de uma futura rede de estações, que vão garantir um melhor desempenho das comunicações eletrónicas.

O presidente da ANACOM assegurou ainda que "os técnicos da ARN estão capacitados para utilizar e manter estes equipamentos".

O chefe adjunto da embaixada de Portugal na Guiné-Bissau, André Costa Monteiro, apontou exemplos de projetos de cooperação entre os dois países que dependem da qualidade das comunicações.

Entre esses projetos estão o programa de digitalização do registo civil guineense, o chamado GESTOC, a telemedicina ou as duas lanchas rápidas que Portugal forneceu às Forças Armadas guineenses e que "não podem funcionar se não houver comunicações fiáveis".

O presidente ARN, Amizade Mendes, lembrou que a parceria entre as entidades reguladoras dos dois países remonta a um protocolo celebrado em 1998 e que teve agora uma segunda adenda.

No âmbito desta cooperação, já foram realizados estudos da qualidade da rede, segundo indicou, relançado que o desafio da Guiné-Bissau é uma "maior cobertura, qualidade e fiscalização".

A inauguração da estação remota de supervisão e monitorização "é um marco muito importante nesta cooperação de há muitos anos e neste "setor chave" das comunicações e tecnologias, como destacou o secretário de Estado das Telecomunicações e Economia Digital, Gibril Mané.

O governante disse ainda que o primeiro-ministro, Geraldo Martins, anunciará ainda este ano a proposta do Governo para digitalizar e conectar o país, que "vai precisar de contar com parceiros como Portugal e a ANACOM".

