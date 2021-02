Portugal dá prioridade à cooperação na área da saúde com São Tomé e Príncipe

O embaixador português em São Tomé afirmou hoje que Portugal vai dar "atenção especial" à cooperação no domínio da saúde com São Tomé e Príncipe, no âmbito do Programa Estratégico de Cooperação (PCE), cuja assinatura ainda não tem uma previsão de data.