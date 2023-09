De acordo com os mesmos dados, desde o início do ano a secção consular da Embaixada de Portugal na capital cabo-verdiana registou um total de 8.686 pedidos de vistos de longa duração (mais de 90 dias), dos quais 8.125 foram concedidos, numa taxa de 95,80%.

Segundo a Embaixada de Portugal, não há registo de um ano em que a sessão consular tenha recebido, processado e emitido tantos vistos a cabo-verdianos.

"Neste momento, já ultrapassámos em 1.049 vistos emitidos o ano de 2022", contabilizou a mesma fonte, indicando que a média por mês até final de agosto foi de 1.085 vistos emitidos, quando nos quatro anos anteriores não ultrapassou os 700.

Em sentido contrário, revelou que este ano já foram recusados 353 pedidos de vistos, representando uma taxa de 4,20%, percentagem que tem vindo a diminuir consideravelmente, sendo 15,90% no ano passado, 42,20% em 2021, que tinha sido de 23,9% em 2020 e de 29,5% em 2019.

Desde agosto de 2022 que a empresa VFS Global realiza o agendamento e triagem dos pedidos da secção consular na capital de Cabo Verde, de vistos de trabalho, de estudo, reagrupamento familiar e tratamento médico.

Relativamente aos vistos de trabalho, que são os mais solicitados, este ano já foram concedidos um total de 4.948, um valor superior ao total de todos os quatro anos anteriores, que foram de 4.888.

Em 2022 foram concedidos 1.667, enquanto no ano anterior foram 1.478, muito maior do que os 852 de 2020 e 891 de 2019.

De acordo com os mesmos dados, este ano já foram concedidos 1.930 vistos de estudo e 1.247 nas outras categorias.

Em 30 de outubro do ano passado, entrou em vigor o novo regime de entrada de imigrantes em Portugal, que prevê uma facilitação de emissão de vistos para os cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), no âmbito do Acordo sobre a Mobilidade entre Estados-membros.

No caso dos vistos nacionais, os agendamentos para entrega de documentos são feitos na página de Internet da VFS Global, que hoje inaugurou novas instalações, situadas no Praia Shopping, em Quebra Canela, com mais balcões, mais funcionários, melhores condições de espera.

E para responder ao aumento de pedidos, a empresa contratou uma funcionária cabo-verdiana somente para esclarecer as dúvidas dos requerentes.

Já os pedidos de curta duração (até 90 dias), são solicitados no Centro Comum de Vistos (CCV), gerido por Portugal e que desde 2010 emite vistos esse tipo de visto para o espaço Schengen em representação de 19 países europeus.

Desde julho que, para responder à procura para pedidos de visto Schengen, bem como para os nacionais, as datas e horários de abertura de novas vagas são comunicados, com dia e hora marcada, a cada quinze dias.

Há dois meses que também foi implementado o pré-pagamento da taxa de serviço de 4.440 escudos (40 euros - "não reembolsável") no ato de agendamento de pedidos de vistos nacionais, para evitar o açambarcamento por terceiros.

RIPE // VM

Lusa/fim