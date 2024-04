De acordo com as previsões da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC) para a próxima semana, Vila Real (região de Trás-os-Montes e Alto Douro) os níveis elevados estão relacionados com as árvores cipreste, plátano, pinheiro, bétula, carvalhos, sobreiro e azinheira e das ervas gramíneas, urtiga e urticáceas (inclui parietária), situação idêntica ao Porto (região de Entre Douro e Minho).

Para Coimbra (região da Beira Litoral), as previsões destinam-se a pólenes dos ciprestes, plátano, pinheiro, carvalhos, sobreiro e azinheira, havendo também no ar grãos provenientes das ervas gramíneas, azeda, urtiga e urticáceas (inclui parietária).

Em Castelo Branco (região da Beira Interior), a concentração estará relacionada com ciprestes, plátanos, pinheiros, carvalhos, sobreiros e azinheiras e também com as ervas gramíneas, azeda, tanchagem, urtiga e urticáceas (inclui parietária).

Na região de Lisboa e Setúbal, a concentração de pólen na atmosfera estará também num nível elevado, com predomínio dos grãos de pólen das árvores plátano, pinheiro, carvalhos, sobreiro e azinheira e grãos das gramíneas, azeda, tanchagem, urtiga e urticáceas (inclui parietária).

Em Évora (região do Alentejo), a concentração elevada abrange cipreste, plátano, pinheiro, sobreiro e azinheira e as ervas gramíneas, azeda, tanchagem, urtiga e urticáceas (inclui parietária).

Já em Faro (região do Algarve), as árvores que apresentam valores elevados são os ciprestes, os plátanos, os pinheiros, os carvalhos, sobreiros e azinheiras e as ervas gramíneas, azeda, tanchagem, quenopódio, urtiga e urticáceas (inclui parietária).

Na Região Autónoma da Madeira, a concentração de pólen na atmosfera encontra-se num nível baixo com predomínio dos pólenes das árvores cipreste e pinheiro e também das ervas gramíneas, tanchagem e urticáceas (inclui parietária), enquanto nos Açores predominam os pólenes das árvores plátano e cipreste (e/ou criptoméria) e também das ervas gramíneas, urtiga e urticáceas (inclui parietária).

O Boletim Polínico desta associação é especialmente importante para os doentes alérgicos ao pólen e as previsões são para o período de 05 a 11 de abril.

ARA // CMP

Lusa/Fim