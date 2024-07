Portugal conquista medalha de bronze nas Olimpíadas Internacionais de Matemática

O estudante Tomás Faria, do 11.º ano do Colégio Moderno em Lisboa, conquistou uma medalha de bronze nas Olimpíadas Internacionais de Matemática (IMO2024), que decorrem na cidade de Bath, no Reino Unido, revelou hoje a Sociedade Portuguesa de Matemática.