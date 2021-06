De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, cinco mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Norte.

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou 557 novos casos nas últimas 24 horas, o que representa 61,2 por cento do total nacional.

Relativamente aos internamentos, os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) indicam que há menos 12 pessoas internadas em enfermaria, totalizando 295, e mais duas em cuidados intensivos que tem hoje um total de 72 doentes.

