Falando na abertura da 10.ª edição do Encontro Europeu de Jovens Lusodescendentes, Miguel Fontes, secretário de Estado do Trabalho, e João Paulo Correia (Desporto), sublinharam que a fixação de talento é uma prioridade do Governo e que Portugal "é hoje um país competitivo", capaz de atrair jovens qualificados.

"As portas estão escancaradas para todos quantos queiram fazer vida em Portugal", disse o secretário de Estado do Trabalho.

Miguel Fontes destacou, desde logo, o programa "Regressar", ao abrigo do qual já cerca de 19.500 portugueses que estavam no estrangeiro voltaram para o seu país de origem.

O governante lembrou que aquele programa implica "um regime fiscal altamente favorável" nos primeiros cinco anos após o regresso.

"Portugal é suficientemente grande e precisa de todos", enfatizou.

Aludiu ainda à aposta no trabalho digno e no combate à precariedade, bem como em melhores salários e numa melhor repartição da riqueza, como condições essenciais para atrair talento jovem.

Na mesma linha, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, pôs a tónica no crescimento económico de Portugal, "com mais emprego e com os salários a crescer", a par de "um país seguro e com futuro, com bases sólidas naquilo que é a construção da sua economia".

"Portugal é olhado do ponto de vista internacional como uma economia que cresce, daquelas que mais cresce na Europa, onde o salário médio também cresce. Aliás, no mês de maio, o salário médio cresceu acima da inflação, o que significa que houve um ganho real no poder de compra. Esta é também a visão que o mundo e a Europa e as economias internacionais têm acerca do nosso país", referiu.

João Paulo Correia destacou ainda a aposta de Portugal nos chamados "nómadas digitais".

A 10.ª edição do Encontro Europeu de Jovens Lusodescendentes decorre até 13 de agosto, reunindo 54 jovens e animadores de juventude da Alemanha, Bélgica, Dinamarca, França, Luxemburgo, Portugal e Suécia.

Trata-se de um evento de destaque que promove a empregabilidade, a inclusão e a cultura lusófona entre os jovens.

O encontro tem como tema a "Empregabilidade na Europa: O Digital ao Serviço da Ecologia e Inclusão dos Jovens".

VCP // PDF

Lusa/Fim