De acordo com o boletim hoje divulgado, Portugal já contabilizou 118.686 casos confirmados e 2.316 óbitos desde o início da pandemia de covid-19.

As autoridades de saúde têm 58.749 pessoas em vigilância, mais 1.725 do que no sábado.

A DGS revela ainda que estão ativos 47.493 casos, mais 1.523.

Nas últimas 24 horas 1.035 doentes recuperaram, totalizando 68.877 desde o início da pandemia.

