"Considerando os valores trimestrais e não o ano acabado no trimestre, o saldo das AP [Administrações Públicas] no 1.º trimestre de 2023 foi positivo em 761,3 milhões de euros, correspondendo a 1,2% do PIB, o que compara com -0,6% no período homólogo", de acordo com as "Contas Nacionais Trimestrais por Setor Institucional" do INE.

Face ao mesmo período do ano anterior, verificou-se um aumento de 9,3% da receita e de 4,3% da despesa, "refletindo sobretudo, no último caso, o forte crescimento com o pagamento de juros (variação homóloga de 22,1%)".

PD // EA

Lusa/Fim